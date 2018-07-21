السنغال تستضيف جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، استضافة العاصمة السنغالية داكار، حفل تسليم جوائز أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018 في الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت: “ماكاي سال رئيس السنغال، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة تباحثا على هامش تواجدهما في روسيا مؤخرًا حول إمكانية استضافة “داكار” لحفل توزيع جوائز “الكاف”، قبل أن يتم تأكيد الاتفاق على هامش الاجتماع الذي جمعهما أول أمس الخميس”.

يذكر أن المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، قد توّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017.