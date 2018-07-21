الأمطار تنهمر خلال التجارب الحرة الأخيرة بسباق ألمانيا

أثّرت الأمطار على التجارب الحرة الثالثة، بسباق جائزة ألمانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، حيث نجح أقل من نصف السائقين في تسجيل أزمنة اليوم السبت.

وسمحت هذه الظروف الجوية لبعض الفرق المتواضعة بجذب الأنظار حيث سجل شارل لوكلير سائق ساوبر الصاعد أسرع زمن لفة متقدمًا على زميله ماركوس إريكسن.

وسجل لوكلير دقيقة واحدة و34.577 ثانية وهو رقم أبطأ بما يزيد على 21 ثانية عن رقم ماكس فرستابن سائق رد بول عندما كان الأسرع في تجارب أمس الجمعة وسط جو مشمس.

واحتل الروسي سيرجي سيروتكين سائق وليامز، الفريق المتعثر بعدما جمع 4 نقاط فقط من 10 سباقات، المركز الثالث متفوقًا بمركز واحد على سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام.

أما لويس هاميلتون بطل العالم وسائق مرسيدس، المرشح ليكون أول المنطلقين في وقت لاحق ويبتعد بفارق 8 نقاط عن فيتل متصدر البطولة، فلم يكمل لفة وجاء في المركز الأخير.

ونفى مرسيدس في وقت سابق ما تردد حول شعور هاميلتون بمرض وغيابه عن التجارب.

وسجل 9 سائقين فقط من إجمالي 20 سائقًا أزمنة بهذه التجارب.