هكذا رد جيرو يرد الصاع صاعين إلى أوزيل بعد فوز فرنسا بكأس العالم 2018

كشف أوليفييه جيرو، مهاجم فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، عن أن زميله السابق في آرسنال مسعود أوزيل كان يعايره ويتفاخر بأنه توج بلقب كأس العالم مع ألمانيا في 2014 بالبرازيل، وذلك على سبيل المزاح.

وقضى اللاعبان 4 سنوات مع في النادي اللندني قبل ان ينتقل جيرو في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تشيلسي قبل أن ينضم إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشان المتوجة بلقب كأس العالم في روسيا.

وأحرزت فرنسا لقبها الثاني في كأس العالم بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا في المباراة النهائية في موسكو، يوم الأحد الماضي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن أوزيل، صانع لعب ألمانيا، خاض بطولة كارثية مع حامل اللقب في روسيا وودعت ألمانيا البطولة من الدور الأول بينما شقت فرنسا طريقها نحو اللقب.

وقال جيرو: “لعب مع الكثير من اللاعبين الألمان في آرسنال وكنت أغار منهم. في مرة من المرات خسر فريق أوزيل في التدريب لكنه قال لي “ها ها ها، أنا بطل العالم”.

وشارك جيرو أساسيا في 6 مباريات بين سبع خاضتها فرنسا في مونديال روسيا لكنه لم ينجح في هز الشباك طيلة المباريات الست لكنه كان عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة ديشان.

واعترف جيرو في مقابلة مع محطة BFM التلفزيونية الفرنسية: “صحيح أني مهاجم ومهمتي الأساسية تسجيل الأهداف لكني قدمت الكثير للفريق خلال البطولة. كنت أمام بلجيكا بعيدا عن أدائي لكني حاولت إحداث الفارق”.

وأضاف: “لقد سجلت الكثير قبل كأس العالم، لا أريد التوقف عند هذا. أهم شيء هو أن تكون حاسماً. لقد كنت في عدة مباريات كذلك”.