“المتمرد” كالينيتش رفض الحصول على ميدالية كرواتيا في كأس العالم 2018

أشارت وسائل إعلام كرواتية إلى أن المهاجم نيكولا كالينيتش رفض الحصول على الميدالية الفضية، التي فاز بها المنتخب الوطني عقب احتلال المركز الثاني في كأس العالم بعد الخسارة 4-2 في النهائي أمام فرنسا، يوم الأحد الماضي.

واستبعد زالاتكو داليتش، المدير الفني لكرواتيا، مهاجمه كالينيتش بعدما رفض المشاركة كبديل في المباراة الأولى ضد نيجيريا.

وعقب رحيل كالينيتش شقت كرواتيا طريقها نحو صنع التاريخ ببلوغ نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها، قبل أن تخسر أمام فرنسا في موسكو.

وقال داليتش في بيان حينها: “خلال المباراة ضد نيجيريا كالينيتش كان يقوم بالإحماء وكان من المفترض أن يشارك في الشوط الثاني. لكنه أبلغنا أنه لم يكن جاهزًا للمشاركة بسبب مشكلة في الظهر. الأمر ذاته تكرر في مباراة البرازيل الودية في إنجلترا وأيضًا قبل التدريبات لذلك قررت اتخاذ قرار إعادته للبلاد”.

ولم يكن يتوقع كالينيتش أن منتخب بلاده سيصل إلى النهائي، لكنه حدث بعد التخلص منه حيث كان وجوده سيسبب مشاكل كبيرة بالفعل.

ودون كالينيتش تغلبت كرواتيا على الأرجنتين بثلاثية تاريخية ثم آيسلندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن تبدأ مشوار أدوار خروج المغلوب بالفوز على الدنمارك بركلات الترجيح ثم روسيا بنفس الطريقة وأخيرًا إنجلترا في قبل النهائي بالفوز 2-1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

لكن كالينيتش رفض الميدالية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نقلت عن وسائل إعلام كرواتية، بعدما عاد إلى بلاده بعد مباراة واحدة لم يشارك فيها بناء على رغبته، حيث إن الفيفا منح 23 لاعبًا هي تشكيلة كرواتيا في البطولة نفس عدد الميداليات؛ أي أن كالينيتش يحق له الحصول على ميدالية.