مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع الكرواتي كاليتا كار لمدة 5 مواسم 

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم الكرواتي كاليتا كار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “نعلن عن تعاقدنا مع المدافع الكرواتي كاليتا كار قادمًا من رد بول سالزبورغ النمساوي لمدة خمس سنوات مقابل 17 مليون يورو”.

OFFICIAL: Marseille have signed Croatian defender Duje Caleta-Car from RB Salzburg for €19m. pic.twitter.com/qkKHMoumJK — TransferNewsCentral (@TransferNewsCen) July 20, 2018

وفي تصريح صحفي، أكد كار (21 عامًا): “الملعب والجماهير كان لهما الدور الأكبر في قراري بالانتقال إلى نادي مارسيليا”.

ولعب كار في ريد بول سالزبورغ منذ 2014 وأحرز معه لقب الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة، ويملك في رصيده مباراتين دوليتين مع منتخب كرواتيا.

وخاض كاليتا كار مباراة واحدة في المونديال الأخير، ضد آيسلندا في دور المجموعات والتي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين لهدف.