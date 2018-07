مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع الكرواتي كاليتا كار لمدة 5 مواسم 

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم الكرواتي كاليتا كار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “نعلن عن تعاقدنا مع المدافع الكرواتي كاليتا كار قادمًا من رد بول سالزبورغ النمساوي لمدة خمس سنوات مقابل 17 مليون يورو”.

OFFICIAL: Marseille have signed Croatian defender Duje Caleta-Car from RB Salzburg for €19m. pic.twitter.com/qkKHMoumJK

