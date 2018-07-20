نيمار يرد بسخرية على منتقديه (فيديو)

خرج النجم البرازيلي نيمار عن صمته في قضية اتهامه بالتمثيل والسخرية التي تعرض لها خلال كأس العالم روسيا 2018، حيث ادعى عدة مرات السقوط وتعرضه للضرب للحصول على ضربات حرة وإنذار منافسيه.

وانتقد عدة نجوم في العالم النجم البرازيلي بسبب التمثيل ودخل في جدل مع عدة لاعبين كما أصبح محط سخرية العديد في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت سقطاته لإشهار لعدة منظمات كما حدث مع منظمة أطباء الطوارئ.

ورد نيمار على السخرية بنشر مقطع فيديو على صفحاته الاجتماعية وظهر على “إنستغرام” رفقة عدة أطفال حيث يقوم بالعد “1، 2، 3” ويسقط الأطفال ليصرخ “خطأ”.

وحول النجم البرازيلي السخرية لتحدي السقوط والحصول على خطأ عبر وسم: “#NeymarChallenge.”