حقيقة هجوم زلاتكو داليتش على رئيسة كرواتيا وسياسييها

أثارت رسالة تهاجم السياسيين في كرواتيا، نشرت على صفحة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، الجدل بعدما اتهم السياسيين الكروات بجر البلاد نحو الفقر، كما أعلن عن تقديم 3 ملايين يورو من عائدات كأس العالم لمحاربة الفقر والأطفال الفقراء.

وجاء في الرسالة التي نشرت على صفحة مدرب العين الإماراتي السابق موجهًا كلامه للسياسيين :” فقدان الأمل بسبب الفقر يجركم نحو المنتخب الوطني، غير مرحب بكم في غرف الملابس، ولن نقوم بتحيتكم وأخذ الصور.”

وظهرت رئيسة كرواتيا أكثر من مرة مع منتخب بلادها في كأس العالم الأخيرة، حيث نالت شهرة واسعة، كما ارتدى مجلس الوزراء الكرواتي قمصان منتخب بلادهم عقب تأهل الفريق لنهائي كأس العالم التي خسرها أمام فرنسا.

وأضافت الرسالة :”أنتم من جعلتم كرواتيا فقيرة وجعلتم الأطفال لا تستطيع الذهاب للبحر رغم كون كرواتيا تضم أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ، الأطفال ينامون بالجوع؛ لأن أباءهم عاطلون، احترموا رأينا ولا تلبسوا قميص المنتخب الكرواتي لتفتخروا بإنجازه وتنسبوه لكم؛ لأن ذلك يقلل من قيمة عملنا.”

وأكدت الرسالة أن لاعبي المنتخب الكرواتي ينتمون للشعب وسيفعلون كل شيء من أجل مساعدته، ومن بينها دعوة الأطفال الكروات لقضاء أسبوع على الشاطئ.

ونفت صحيفة “ميديا سيت” أن يكون لزلاتكو داليتش أي علاقة بتلك الرسالة.

وانتقد الكثير من المعارضين في كرواتيات خصوصًا في الحزب الاشتراكي كوليندا كيتاروفيتش الرئيسة الحالية لكرواتيا باستغلال تألق المنتخب الكرواتي في كأس العالم روسيا 2018 لزيادة شعبيتها قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في 2019.