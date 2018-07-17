تقارير.. ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع كورتوا مقابل 35 مليون يورو

ذكرت شبكة RMC Sport الإذاعية الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن ريال مدريد توصّل إلى اتفاق مع تشيلسي لانتقال حارس النادي اللندني تيبو كورتوا إلى صفوف النادي الملكي، وكذلك زميله ومواطنه إيدن هازارد.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن المحطة الفرنسية أن صفقة انضمام كورتوا باتت قريبة مقابل 35 مليون يورو، حيث سيوقّع أفضل حارس مرمى في كأس العالم عقدًا لمدة أربع سنوات حتى 2022.

ومن المقرر أيضًا أن يتم التفاوض أيضًا على انتقال هازارد في ظل ما تردد عن موافقة شفهية من مسؤولي تشيلسي على رحيل لاعب الوسط البلجيكي، لكن لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين فيما يتعلق بهازارد.

ويقضي اللاعبان عطلة حاليًا في إسبانيا، حيث يستمتع هازارد بإجازته في كوستا ديل سول، في حين أن كورتوا في جزر الكناري.

وأكد الحارس البلجيكي في أكثر من مناسبة أنه يودُّ العودة إلى مدريد عبر النادي الملكي بعدما كان حارسًا لأتلتيكو لسنوات، وذلك من أجل العيش بالقرب من طفليه اللذين يعيشان في العاصمة مع أمهما.