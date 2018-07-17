مدرب آيسلندا يتقدم باستقالته لسبب غريب.. تعرف عليه

أعلن مدرب منتخب آيسلندا لكرة القدم هيمير هالغريمسون الثلاثاء نيته التخلي عن مهامه على الرغم من أنه نجح في قيادة منتخب بلاده الى نهائيات مونديال روسيا 2018، بسبب شعوره بالملل.

وقال المدرب البالغ 51 عامًا بعدما فاجأ الجميع باستقالته “في حال أردت المتابعة (تدريب المنتخب)، لكنت فعلت ذلك مع التحضيرات ذاتها والحافز ذاته، ولكن في لحظة محددة، هذا النوع من الروتين يجعلني أشعر ببعض الملل”.

وتابع “أعتقد أنه الوقت المناسب للمجموعة (اللاعبون) للاستماع إلى حديث آخر، وأن يكون لديها رؤية جديدة من أجل ضخ ديناميكية جديدة”.

وأشرف هالغريمسون على تدريب منتخب آيسلندا منذ عام 2011، بداية كمساعد للمدرب السويدي لارس لاغرباك ومن ثم كشريك للمدرب السويدي في مهمة الإشراف على المنتخب في بطولة أوروبا 2016، قبل أن يتسلم دفة القيادة بمفرده في العام ذاته.

وجاء قرار هذا المدرب مخالفًا لنية الاتحاد الآيسلندي لكرة القدم الذي كان يسعى إلى تمديد عقده، الذي شارف على الانتهاء، لفترة عامين.

وجاء في بيان نشره رئيس الاتحاد غودني بيرغسون الذي شكر مدرب “ستراكارنير اوكار” (شباننا وهو لقب المنتخب) على الجهود التي بذلها خلال أعوام إشرافه على الفريق “هيمير (هالغريمسون) كان خيارنا الاول بفضل عمله الرائع في السنوات الاخيرة”.

وبإشراف هالغريمسون برز المنتخب الايسلندي على الساحتين الأوروبية والعالمية محققا افضل النتائح في تاريخه، بوصوله الى الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا 2016 بعدما أقصى إنجلترا (2-1)، كما دون طبيب الأسنان اسمه في تاريخ بلاده، وذلك بقيادة المنتخب للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ولعبت ايسلندا في مونديال روسيا 2018 في المجموعة الرابعة الى جانب كل من الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا، واحتلت قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة من تعادل تاريخي مع الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي (1-1) قبل أن تسقط أمام نيجيريا (صفر-2)و كرواتيا (1-2).

وشكر هالغريمسون كل من ساهم في نجاحات المنتخب قائلا “أنا سعيد وشاكر لأني كنت جزءا من روحية هذا الفريق بداية وقبل كل شيء” وأنه “إمتياز أن أغادر المنزل (المنتخب) وهو في هذه الحالة”.

ولم يتم الاعلان عن المدرب الذي سيخلف هالغريمسون في منصبه، ولكن الاتحاد اشار الى أنه في صدد دراسة لائحة كبيرة من الاسماء “الوطنية والاجنبية” من أجل إختيار الافضل.

وستواجه آيسلندا نظيرتها سويسرا في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل في سان غال تحضيرًا لافتتاح النسخة الأولى من دوري الأمم المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”.