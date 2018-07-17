واين روني يتخلى عن صديقه.. ويصرّح: ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو (فيديو)

يعتقد واين روني، هداف مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، أن ليونيل ميسي أفضل من زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وسبق لروني اللعب إلى جوار رونالدو في مانشستر يونايتد ، لكنه يصر على أن أيقونة الأرجنتين هو “الأعظم” على الإطلاق.

وطُلب من روني أن يضع حدًا للجدل القديم خلال مقابلة مع برنامج “Pardon My Take”، وأجاب دون تردد:”ميسي.. وكلاهما على الأرجح الأفضل على الإطلاق، لكنني أعتقد أن ميسي في نظري الأعظم في التاريخ”.

Wayne Rooney (on Messi vs Ronaldo): "Messi is the greatest ever."pic.twitter.com/xySrEe82AZ — Barca Universal (@BarcaUniversal) July 16, 2018

وفاز روني بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ومرة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة وجوده مع رونالدو في يونايتد.

وشكّل هذا الثنائي شراكة رائعة قبل انتقال قائد البرتغال إلى ريال مدريد العام 2009، لكن خلال تقديمه في مؤتمر صحفي في تورينو مع فريقه الجديد يوفنتوس قال رونالدو إنه لم يكن لديه تنافس مع ميسي خلال الفترة التي قضاها في إسبانيا.

وأضاف:”ليس لدي أي منافسة ضد اللاعبين، ولم أواجهها أبدًا، إنها ليست جزءًا من أخلاقي”.

لكن نجم مانشستر يونايتد السابق ريان غيغز، المدير الفني لويلز، يرى أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس ليثبت نجاحه في دوري جديد، ويؤكد تفوقه على ميسي.

وقال المدرب البالغ من العمر 44 عامًا:”إنه مهووس بالتفوق على ميسي، ويريد إثبات تفوقه في إنجلترا، وإسبانيا، ثم إيطاليا، وقبلهم البرتغال عكس ميسي الذي لم يغادر برشلونة”.