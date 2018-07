واين روني يتخلى عن صديقه.. ويصرّح: ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو (فيديو)

يعتقد واين روني، هداف مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، أن ليونيل ميسي أفضل من زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وسبق لروني اللعب إلى جوار رونالدو في مانشستر يونايتد ، لكنه يصر على أن أيقونة الأرجنتين هو “الأعظم” على الإطلاق.

وطُلب من روني أن يضع حدًا للجدل القديم خلال مقابلة مع برنامج “Pardon My Take”، وأجاب دون تردد:”ميسي.. وكلاهما على الأرجح الأفضل على الإطلاق، لكنني أعتقد أن ميسي في نظري الأعظم في التاريخ”.

Wayne Rooney (on Messi vs Ronaldo): "Messi is the greatest ever."pic.twitter.com/xySrEe82AZ

— Barca Universal (@BarcaUniversal) July 16, 2018