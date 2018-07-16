لماذا لم تصاحب رئيسة كرواتيا بعثة الفريق إلى زغرب؟ (فيديو)

لم تكن رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش على ذات الرحلة التي أقلت منتخب بلادها من موسكو إلى العاصمة الكرواتية زغرب عصر، اليوم الإثنين، بينما جرى استقبال شعبي كبير للاعبي الفريق أصحاب المركز الثاني في كأس العالم.

وخطفت رئيسة كرواتيا قلوب الكثير من المعجبين بفضل تصرفاتها في النهائي حيث وقفت تحت الأمطار الغزيرة خلال حفل الختام بينما كانت تبتسم وتحتضن كل لاعب من المنتخبين عقب خسارة منتخب بلادها بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فرنسا في موسكو.

وارتدى لوكا مودريتش قائد الفريق الكرواتي الميدالية الفضية عند هبوطه من الطائرة في مطار فنوكوفو الدولي بينما لوح الباقون للجماهير التي استقبلتهم في المطار.

ولم تظهر رئيسة كرواتيا في ذات الطائرة التي أقلت البعثة إلى زغرب رغم أنها ستستقبل البعثة في قصر الرئاسة في وقت لاحق يوم الإثنين، أي أنه يبدو أنها سافرت على رحلة منفصلة للاستعداد لحفل الاستقبال الرسمي.

ورغم الخسارة في ملعب لوجنيكي في موسكو فإن الآلاف من المشجعين الكرواتيين كانوا ينتظرون عودة الفريق إلى زغرب حيث كانوا يتطلعون إلى التكريم بعد مشوار لا ينسى في المونديال.

وكانت ساحة بان غيلاسيك الرئيسية في المدينة مليئة بالجماهير العاشقة وهم يرتدون قمصان الفريق ذات اللونين الأحمر والأبيض ويلوحون بالأعلام والأوشحة بفخر.

وسينتقل الفريق الكرواتي إلى مطار فرانغو تودمان في زغرب وبعد ذلك سيتم نقلهم في حافلات مكشوفة على طول الطريق الذي يصطف على جانبيه الجماهير.

وسيتم إطلاق الآلاف من البالونات الحمراء والبيضاء للاحتفال بعودتهم مع أداء الموسيقى قبل الحصول على ميداليات رسمية من الرئيسة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش في وقت لاحق يوم الإثنين.