كارل هاينز رومينيغه: جيمس رودريغيز لن يغادر بايرن ميونخ

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أن لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز سيبقى في الفريق الموسم المقبل، ولن يعود إلى ريال مدريد.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 13 مليون يورو.

وترددت تقارير أن جوليين لوبتيغي، مدرب ريال مدريد الجديد يريد الاعتماد على اللاعب الكولومبي الموسم المقبل، إذ أن رودريغيز رحل عن الفريق بسبب رغبته في اللعب أكثر، مع عدم اعتماد المدرب السابق، الفرنسي زين الدين زيدان عليه في التشكيلة الأساسية.

ورد رومينيغه بحزم على عودة رودريغيز لريال مدريد وقال: “جيمس رودريغيز سيلعب مع بايرن ميونخ في الموسم القادم، انتهى الحديث”.

ليس ذلك فحسب؛ إذ إن الصحافة الألمانية أشارت إلى أن بايرن ميونخ يريد تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب، وأن إدارة بايرن ميونخ تعتقد أن رودريغيز سيكون النجم القادم للفريق البافاري خلال المواسم المُقبلة.

وانضم رودريغيز البالغ من العمر 26 عامًا إلى ريال مدريد صيف العام 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 75 مليون يورو.

وفي 39 مباراة لرودريغيز مع بايرن ميونخ، سجل 8 أهداف وصنع 14 في جميع البطولات.