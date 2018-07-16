شبكة “مترو باريس” تُخلد أسماء نجوم منتخب فرنسا بعد الفوز بكأس العالم (صور)

احتفلت شبكة النقل العام في باريس، اليوم الإثنين، بفوز المنتخب الفرنسي على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية لكأس العالم روسيا 2018، بإعادة تسمية ست محطات مترو؛ تكريمًا للاعبي منتخب “الديوك” ومديرهم الفني، ديدييه ديشامب.

وتحول اسم محطة “شانزليزيه كليمنصو” إلى “ديشامب زليزيه كليمنصو”، في إشارة إلى اسم المدير الفني للمنتخب الفرنسي، الذي رفع الكأس كقائد للمنتخب الفرنسي في مونديال 1998، قبل أن يعود ليرفعه بعد 20 عامًا كمدرب، أمس الأحد.

كما أصبحت محطة “شارل ديغول إيتوال” إلى “دو إيتوال” (لدينا اثنين من النجوم)، في حين محطة “فيكتور هوجو” تغير اسمها إلى “فيكتور هوغو لوريس”؛ تكريمًا لحارس منتخب “الديوك”، هوغو لوريس.

وكذلك محطة “أفرون” أصبحت “نو أفرون جانييه” للإيحاء بمعنى “لقد فزنا”، ومحطة “بيرسي” إلى “بيرسي بلوز” التي تستحضر كلمة “ميرسي” (شكرًا لكم) منتخب البلوز.

وسيصل المنتخب الفرنسي، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية، وقبل أن يتم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيقوم بجولة في شارع الشانزليزيه، على متن حافلة سياحية مكشوفة معدة خصيصًا لهذه المناسبة.