بيليه: زيدان أفضل من ميسي

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، أن الفرنسي زين الدين زيدان أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة "تيرا برازيل" تصريح تليفزيوني لبيليه، ردّ فيه على سؤال عن أفضل اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم "10".

وأجاب بالقول: "الأمر يعتمد على كيفية رؤية اللاعب الذي يرتدي القميص رقم "10" بمفرده بعيداً عن الفريق، زيدان كان أفضل من ميسي، فميسي يلعب مع نجوم مثل انيستا وتشافي، لكن ليس لدي أدنى شك في أنه لاعب ممتاز."

عاد بيليه وتحدث عن اللاعب الأفضل في العالم حالياً، حيث قال: "في الوقت الحاضر ميسي هو الأفضل، وهو لاعب غير عادي، أما كريستيانو رونالدو فهو هداف كبير، لكن من الناحية الفنية ميسي الأفضل".