ما رأيك في أناقة ميسي؟!

باتت الأزياء التي يرتديها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة تثير الكثير من الجدل، خاصة بعد البدلة التي ارتداها في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في العالم العام الماضي.

وهاهو يزيد من الجدل ببدلة جديدة ارتداها اليوم الأربعاء في حفل توزيع جائزة الحذاء الذهبي، التي تسلمها من النجم البلغاري السابق خريستو ستويشكوف كأفضل هداف في أوروبا لموسم 2012-2013.

شاهد البدلتين واحكم بنفسك على أناقة ميسي المثيرة للجدل، والتي يتفرد بها دون عن باقي لاعبي العالم الذين في الغالب يرتدون أزياء أنيقة عادية، وليست كتلك التي يرتديها ميسي التي تتميز بطابع خاص.