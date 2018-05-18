كيليان مبابي يتنازل عن حلم الكرة الذهبية من أجل كأس العالم (صور)

احتفل كيليان مبابي بوجوده ضمن القائمة التي ستمثل فرنسا في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا بالتقاط صورة مع تمثاله في متحف الشمع في باريس.

وكُشف النقاب عن تمثال للمهاجم الشاب البالغ من العمر 19 عامًا في متحف “جريفين” في باريس، أمس الخميس، وهو اليوم ذاته الذي أعلن فيه ديدييه ديشان التشكيلة التي ستسعى لتتويج فرنسا بلقبها العالمي الثاني بعد 1998.

ومن المتوقع أن يحظى تمثال مبابي بشعبية أكبر من تمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وُضع في المتحف في وقت سابق هذا الأسبوع.

واعترف المسؤولون في متخف “جريفين” أن تمثال ماكرون (40 عامًا) لم يكن على المستوى المطلوب، إذ تلقى التمثال انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبابي في حوار مطول أجرته معه صحيفة “لو باريسيان”: “كنت أحلم بحصد الكرة الذهبية عندما كنت طفلًا صغيرًا، ولكن الآن الأولوية بالنسبة لي هي التتويج بأكبر عدد من الألقاب مع زملائي”.

وأضاف مبابي: “مستعد للتضحية بالكرة الذهبية مقابل التتويج على كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “انضمامي إلى قائمة المنتخب الفرنسي حلم تحقق، سعيت، كنت أفكر فيه طوال مشواري مع باريس سان جيرمان”.

وأوضح مبابي: “ذكرياتي مع كأس العالم بدأت في 2006 وركلة الجزاء الشهيرة التي سددها زين الدين زيدان على طريقة بانينكا في النهائي أمام إيطاليا”.