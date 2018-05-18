فولفسبورغ يقترب من البقاء في الدوري الألماني

عزز فولفسبورغ آماله بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد فوزه 3/1 على هولشتاين كيل في ملحق الصعود، الخميس.

وأنهى بطل الدوري 2009، والفائز بكأس ألمانيا 2015 دوري الدرجة الأولى في المركز السادس عشر، ليواجه كيل صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية في مباراتي ذهاب وإياب.

ودخل كيل المباراة وهو صاحب أقوى خط هجوم في الدرجة الثانية برصيد 71 هدفًا في 34 مباراة، لكنه تأخر بهدف في الدقيقة 13 عندما أنهى ديفوك أوريغي هجمة سريعة في الشباك.

وأدرك كيل التعادل لكن فولفسبورغ الذي خاض ملحق الصعود أيضًا في الموسم الماضي استعاد التقدم بتسديدة يوسيب بريكالو من 18 مترًا بعد ذلك بـ 6 دقائق.

وصنع البلجيكي أوريغي الهدف الثالث ليونس مالي في الدقيقة 56 وأهدر كيل عدة فرص لتقليص الفارق.

ويستضيف كيل مباراة الإياب يوم الإثنين.