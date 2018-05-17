تعرّف على قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2018 (صورة)

أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، قائمته النهائية المؤلفة من 23 لاعبًا لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا، بعد أقل من شهر.

وقال ديشان، اليوم الخميس، مع الإعلان عن تشكيلته النهائية، إنه استبعد ديميتري باييه مهاجم مارسيليا بسبب الإصابة.

وتعرض باييه لإصابة عضلية في مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي خسرها مارسيليا 3/0 أمام أتلتيكو مدريد.

وقال ديشان: “كان مرشحًا بارزًا لمكان في القائمة النهائية لكن هذا النوع من الإصابات يتطلب 3 أسابيع في العادة للتعافي”.

وتابع “هناك إمكانية للتعرض للإصابة مجددًا خاصة مع هذا النوع من الإصابات ويتعين أن أقدّم قائمة نهائية إلى الفيفا بحلول الرابع من يونيو”.

يشار إلى أن المدافع لوران كوسيلني يغيب كذلك عن منتخب الديوك بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي لكأس العالم على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، وهوغو لوريس (توتنهام)، وستيف مانداندا (مارسيليا).

الدفاع: لوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد)، وبرسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، وبنيامين بافار (شتوتغارت)، وبنيامين ميندي (مانشستر سيتي)، وغابرييل سيديبي (موناكو)، وعادل رامي (مارسيليا)، وصمويل أومتيتي (برشلونة)، ورفائيل فاران (ريال مدريد)

الوسط: بليز ماتودي (يوفنتوس)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وستيفن نزونزي (إشبيلية)، وبول بوغبا (مانشستر يونايتد)، وكورونتين توليسو(بايرن ميونخ).

الهجوم: أوليفييه جيرو (تشيلسي)، وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وتوماس ليمار (موناكو)، ونبيل فقير (ليون)، وفلوريان توفين (مرسيليا)، وعثمان ديمبلي (برشلونة).