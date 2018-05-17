جون سينا يرغب في استئناف علاقته بنيكي بيلا

أشارت تقارير أمريكية إلى أن المصارعة الشهيرة نيكي بيلا تشعر بالصدمة، بعد أن أعلن النجم الشهير جون سينا رغبته في إنجاب الأطفال منها بعد أسابيع فقط من انفصالهما.

وكان ثنائي المصارعة الحرة للمحترفين WWE سيتزوجان الشهر الحالي، لكنهما صدما العالم عقب إعلان انفصالهما وانتهاء العلاقة في أبريل الماضي.

وكان سينا (40 عامًا) مصرًا على عدم الإنجاب، لكنه تراجع حينما لمح إلى رغبته في إنجاب الأطفال منها وربما استئناف العلاقة مجددًا.

وفي حديثه ببرنامج Today Show ، قال بطل العالم 16 مرة: “أنا أحبها. أريد أن أكون معها. أريد أن أجعلها زوجتي. أريد أن أكون أبًا لأطفال منها. كانت هناك مجموعة ظروف مؤسفة أدت لنهاية العلاقة معها (نيكي)”.

وأضاف: “لقد كان هناك الكثير من التكهنات في الآونة الأخيرة بعد ظهوري في العلن، والجميع يعتقد أن جون سينا يتمتع بحياته كأعزب. لا. كان من المفترض أن أكون متزوجًا وأقضي شهر العسل على مدار الأسبوعين الحاليين”.

ويبدو أن نيكي، واسمها الحقيقي ستيفاني نيكول غارسيا كولاس، تشعر بالصدمة من هذه التصريحات التي يكشف عنها سينا لأول مرة.

وقال مصدر في US Magazine: “نيكي ليست مندهشة من أن سينا يلمح إلى رغبته في استئناف العلاقة بينهما، لكنها صُدمت لأنه يقول إنه يريد الآن إنجاب الأطفال منها. كانت نيكي منفتحة للغاية مع جون حول الرغبة في إنجاب الأطفال، لكنه قاوم ذلك دائمًا”.

وارتبط سينا ببيلا لمدة 6 أعوام، وكان من المقرر زفافهما في الخامس من مايو الحالي، لكن انفصالهما الشهر الماضي أنهى العلاقة والزفاف.

لكن العلاقة بدأت في الانهيار في وقت سابق من هذا العام، مع تصاعد التوتر بينهما والشائعات التي تفيد بأن الانقسام كان بسبب عدم رغبة سينا في إنجاب الأطفال.