غوارديولا: منتخب البرازيل محظوظ بالثنائي جيسوس وفيرمينو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن منتخب البرازيل سيواجه معضلة إيجابية تتعلق بالبدء بالمهاجم غابرييل جيسوس، أو روبرت فيرمينو لاعب ليفربول في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأحرز جيسوس 17 هدفًا بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في حين سجل فيرمينو 27 هدفًا ليسهم باحتلال ليفربول المركز الرابع محليًا، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار تيتي مدرب البرازيل خلال الإعلان عن تشكيلته، يوم الاثنين الماضي، إلى أن جيسوس (21 عامًا)، الذي سجل 9 أهداف في 15 مباراة دولية، قد يبدأ أساسيًا على حساب فيرمينو في كأس العالم.

ولكن غوارديولا ظل على الحياد وامتدح قدرات الثنائي الهجومي.

وقال المدرب الإسباني لمحطة (إي.إس.بي.إن):”منتخب البرازيل محظوظ بامتلاك ثنائي هجومي رائع، ويحظى غابرييل بالطاقة، والشغف، والحماس، أما فيرمينو فهو أكبر سنًا، ولعب في عدة أماكن بالفعل”.

وأضاف:”يمكنني تخيل موقف البرازيل أمام وسائل الإعلام، وإذا لعب أحدهما ستظهر مطالبات بأن يلعب الثاني.. ولن ينتهي الجدل، وهذه مشكلة تيتي، وليست مشكلتي، لكن الأمر سيكون محل جدل”.

واختتم مانشستر سيتي الموسم بتحقيق لقب الدوري، وبعض الأرقام القياسية، لكن الموسم الأول مع غوارديولا لم يكن ناجحًا، ولم يحصد الفريق أي لقب كبير.

وتابع غوارديولا:”ساعدنا الموسم الماضي بفهم الكثير من الأشياء، وطبقنا هذا في الموسم الجاري، ويعتقد الناس أن وصول المدرب -مهما كان اسمه- يعني أن الأوضاع ستنقلب للأفضل على الفور، لكن الأمور لا تسير هكذا”.