لجنة الاستئناف بالفيفا تقلص إيقاف التايلاندي وراوي

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء، تقليص عقوبة إيقاف وراوي ماكودي رئيس الاتحاد التايلاندي السابق، من ممارسة أي نشاط رياضي، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتعرض وراوي للإيقاف في البداية من لجنة القيم بالفيفا، في أكتوبر تشرين الأول 2016 عقب قرار من محكمة محلية بحبسه 16 شهرًا، بسبب تزوير مستندات قبل انتخابات رئاسة الاتحاد التايلاندي في 2013.

وحصل وراوي على حكم من محكمة محلية بالبراءة من التزوير العام الماضي، لكن الفيفا قال إنه حدث انتهاك لميثاق القيم.

وقال الفيفا في بيان: “قررت لجنة الاستئناف بخصوص القرار الصادر في العاشر من أكتوبر 2016، بتقليص الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على السيد ماكودي من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، وإقرار فرض غرامة عشرة آلاف فرنك سويسري (9988 دولارًا)”.

وبدأ وراوي، الذي كان عضوًا سابقًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، تنفيذ الإيقاف في 18 أكتوبر تشرين الأول 2016.