رسميا.. مارادونا رئيسا ومدربا لنادي دينامو برست البيلاروسي لمدة 3 سنوات

تعاقد نادي دينامو برست البيلاروسي، رسميا مع الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، مساء اليوم الثلاثاء، ليكون مدربا ورئيسا للنادي.

وذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي على موقعه الرسمي، أن مارادونا وقع على عقد مع دينامور برست لمدة 3 سنوات، حيث سيكون رئيسا للنادي ومشرفا على عملية التطوير الاستراتيجي داخله.

وأضاف البيان، أن مارادونا الذي رحل عن تدريب الفجيرة الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية الإماراتى، سيتولى مهامه بعد نهاية كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي للأسطورة الأرجنتينية وممثلين عن النادي في أبوظبى خلال الفترة المقبلة.

ولم يتعرض الفجيرة تحت قيادة المدير الفني السابق للأرجنتين، للخسارة طيلة في الدرجة الثانية الإماراتية.

الفريق البيلاروسي الذي تأسس عام 1960، وحقق لقبي الكأس مرتين، عامي 2007 و2017، والفوز بلقب السوبر عام 2018.

ويحتل حاليا في جدول ترتيب الدوري البيلاروسي بالمركز الثامن، بعد مرور سبع جولات من المسابقة وسيلتقي مع باتي بوروسيوف في نهائي كأس بيلاروسيا 2018 في أول مباراة له مع الفريق.