بلطجية يعتدون على لاعبي سبورتنغ لشبونة بالأسلحة البيضاء في التدريبات (صور)

أعلن سبورتنغ لشبونة البرتغالي تعرض لاعبيه للاعتداء من بلطجية خلال التدريبات، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة المهاجم باس دوست في رأسه.

وقالت صحيفة “أوغوغو” البرتغالية اليومية، إن حوالي 50 رجلًا مقنعًا اقتحموا تدريبات سبورتنغ لشبونة واعتدوا على اللاعبين بالهراوت والأسلحة البيضاء، إذ ظهرت صور للمهاجم الدولي الهولندي دوست وتبدو الجروح في رأسه غائرة.

وقالت محطة TVI24 التلفزيونية، إنه تم طعن أحد أفراد الجهاز الطبي بالفريق، كما تم استهداف جورج خيسوس، رئيس النادي، وويليام كارفاليو قائد الفريق ونائبه روي باتريسيو إلى جانب ماركوس أكونا ورودريغو باتاغليا.

</span>

ويتردد أن جميع المصابين ينوون فسخ تعاقداتهم مع النادي بعدما حدث من الجماهير، فضلًا عن تهديدهم بالانسحاب من نهائي كأس البرتغال ضد آفيس، يوم الأحد المقبل، اعتراضًا على ما حدث لهم.

وفشل سبورتنغ في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد هزيمته 2-1 أمام ماريتيمو في الدوري يوم الأحد الماضي، لينهي الموسم في المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي بينما ضمن بورتو المشاركة المباشرة في دوري الأبطال وسيخوض بنفيكا الدور التمهيدي.

وقال سبورتنغ في بيان رسمي: “سبورتنغ لشبونة يدين بشدة ما حدث في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء. لا يمكننا بأي حال أن نتفق مع أعمال التخريب والاعتداء على اللاعبين والمدربين والموظفين. ما حدث جريمة لا تنتمي إلى سبورتنغ بأي حال من الأحوال. سبورتنغ لشبونة ليس هذا ولا يمكن أن يكون ذلك”.