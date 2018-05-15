211 دولة تصوت في كونغرس الفيفا حول مشاركة 48 منتخبًا في مونديال 2022‎

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء، أنه “سيناقش رسميًا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر إلى 48 منتخبًا، خلال الجمعية العمومية “الكونغرس” المقرر إقامتها 13 يونيو المقبل في موسكو.

وسيصوت مندوبو 211 دولة الأعضاء على الاقتراح المقدم من الاتحادات العشرة لأمريكا الجنوبية لمعرفة ما إذا كان ينبغي إجراء دراسة جدوى لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من الشكل الحالي المكون من 32 منتخبًا إلى 48.

وحتى الآن تم التخطيط للإبقاء على النظام الحالي المكون من 32 منتخبًا، والذي سيظهر في مونديال روسيا، وسيتم تقديم البطولة بشكلها الجديد المكون من 48 في مونديال 2026، على أن يتم اختيار البلد المضيف في الكونغرس المقبل.

ويتنافس على استضافة مونديال 2026 المغرب، بالإضافة إلى ملف مشترك بين ثلاث دول هي المكسيك وكندا وأمريكا.