الشرطة الصربية تلقي القبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة بالدوري المحلي

أعلنت وزارة الداخلية الصربية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على الحكم سرديان أوبرادوفيتش واستجوبته بتهم تتعلق بسوء استغلال سلطته، بعد احتسابه ركلة جزاء خاطئة بالدوري المحلي لكرة القدم، يوم الأحد.

وأضافت وزارة الداخلية: “من المشتبه أن أوبرادوفيتش أساء استغلال سلطته في المباراة بين سبارتاك سوبوتيتشا ورادنيكي نيس لصالح الفريق صاحب الأرض ضد الفريق الضيف.

وتابعت في بيان رسمي: “سيتم احتجازه لمدة 48 ساعة وتسليمه للنائب العام”.

وفاز سبارتاك 2-صفر ليصعد للمركز الثالث متقدمًا على رادنيكي ويتأهل للدور التمهيدي للدوري الأوروبي، قبل الجولة الأخيرة من الدوري المحلي، بفضل ركلتي جزاء أصابت الركلة الثانية منهما المشاهدين والزوار بحيرة.

وكان أحد مدافعي رادنيكي أبعد كرة منخفضة من ناحية اليمين بقدمه دون أن يلمس أي لاعب من لاعبي الفريق المضيف، إلا أن أوبرادوفيتش احتسب ركلة جزاء مشيرًا إلى أن اللاعب لمس الكرة باليد.

ودفع ذلك سلافيسا كوكيزا رئيس الاتحاد الصربي إلى مطالبة سلطات كرة القدم بمعاقبة أوبرادوفيتش وإيقافه.

وهاجمت وسائل الإعلام الصربية أوبرادوفيتش وعرضت لقطات فيديو لقائمة طويلة من قراراته الخاطئة في مباريات سابقة، خاصة قمة بلجراد بين العملاقين رد ستار وبارتيزان في مارس/ آذار 2017.

وفي تلك المباراة سمح أوبرادوفيتش باستمرار اللعب رغم أن الكرة خرجت من الملعب، ليسجل رد ستار هدفه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وسط احتجاجات مسؤولي ومشجعي بارتيزان.

وسيدير أشهر حكم صربي ميلوراد مازيتش نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد حامل اللقب وليفربول في 26 مايو/ أيار/ الجاري.