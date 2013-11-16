بوفون: نحن عقدة ألمانيا

أبدى جيجي بوفون قائد وحارس مرمى منتخب إيطاليا سعادته البالغة بالحفاظ على سجل الآزوري خالياW من الهزائم أمام ألمانيا لمدة 18 عاماً.

وقال بوفون عقب التعادل مع المانشافت في المباراة الودية التي جمعتهما في ميلانو: "الحفاظ على سجلنا من الهزائم أمام ألمانيا أمرٌ مهم، خاصة للاعبين القدامى الذين شاركوا في مباريات كثيرة ضد ألمانيا".

ويتفوق المنتخب الإيطالي على نظيره الألماني في سجل المواجهات بينهما حيث حقق على نظيره الألماني 15 فوزاً مقابل سبع هزائم وعشرة تعادلات.

ويعود آخر فوز للمنتخب الألماني في مواجهاته مع الآزوري إلى عام 1995 بينما حقق الآزوري بعدها أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات مع ألمانيا.

وأضاف بوفون عقب المباراة: "كنا محظوظين في بعض الأوقات، لكنهم تمكنوا من العودة للمباراة وكانت هناك بعض اللحظات الصعبة علينا، فلا شك أن ألمانيا فريق قوي جداً، ونحن لا يمكن أن نتوقع أن نتحكم في المباراة أمامهم بشكل كامل، لكننا خرجنا بنتيجة جيدة وتعتبر مؤشراً طيباً على الاستعدادات للمونديال".

وأردف حارس وقائد يوفنتوس في مدح منتخب ألمانيا: "هو فريق قوي وشاب وسوف يستمر بهذا المستوى لسنوات طويلة وسيحقق نتائج وتأثير حقيقي في الكرة العالمية خلال السنوات المقبلة".

وكان المنتخب الألماني قد تغلب على النقص العددي في صفوفه لأكثر من نصف ساعة وحافظ على تعادله 1/1 مع مضيفه الإيطالي يوم الجمعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة ميلانو الإيطالية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1/1 حيث كان المنتخب الألماني هو البادئ بالتسجيل بهدف مبكر أحرزه ماتس هوملز في الدقيقة الثامنة وتعادل الآزوري بهدف سجله إجناسيو أباتي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، طرد ماركو ريوس لاعب المنتخب الألماني في الدقيقة 59 ليخوض الفريق آخر نصف ساعة من المباراة بعشرة لاعبين فقط ويفشل مجدداً في تحقيق الفوز الأول له على الآزوري منذ 18 عاماً.