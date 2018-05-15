تعرف على أغلب المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يسدل الستار نهاية الأسبوع عن كل البطولات الأوروبية تقريبًا وحسمت عدة منافسات مبكرًا كما عُرف أغلب المتأهلين للمنافسات الأوروبية القادمة وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

وفي انتظار بطل النسخة الحالية بين ليفربول وريال مدريد وبطل الدوري الأوروبي واللذان يلعب النهائي خلالهما 3 فرق ضمنت التأهل مباشرة للنسخة القامة ، كما بلغ أغلب كبار أوروبا دوري المجموعات.

ويتأهل مباشرة لدوري المجموعات 16 فريقًا من بطولات إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفريقين من فرنسا وروسيا وبطل دوريات البرتغال وأوكرانيا وتركيا وبلجيكا وبطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.

ولكون ريال مدريد وليفربول ضمنا التأهل مباشرة لدوري الأبطال عبر بطولتهما المحلية فبطل الدوري التشيكي سيتأهل مباشرة، كما أن فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي يمنح ثالث الدوري الفرنسي التأهل المباشر.

وعرف أغلب المتأهلين للأدوار التمهيدية والإقصائية ولقاءات السد بالنسبة لدوري الأبطال والتي ستبدأ المنافسات به مباشرة بعد كأس العالم بروسيا.

بينما بلغ دوري المجموعات حاليًا 21 فريقًا من أصل 26، ولازالت خمسة مقاعد ستحسم نهاية الأسبوع ، والفرق المؤهلة أو القريبة هي..

إسبانيا : برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ألمانيا : بايرن ميونخ وشالكة 04 وهوفنهايم وبروسيا دورتموند.

إنجلترا : مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايد وليفربول.

إيطاليا : يوفنتوس و نابولي وروما و( لاتسيو أو أنتر ميلانو ).

فرنسا : باريس سان جرمان و( صراع ثلاثي بين موناكو وليون ومارسيليا على المقعد الثاني ).

روسيا : لوكوموتيف موسكو وسيسكا موسكو.

البرتغال : بورتو.

بلجيكا : كلوب بروغ.

أوكرانيا : شاختار دونيتسك.

تركيا : غلطة سراي يحتاج لنقطة في الجولة الأخيرة.

جمهورية التشيك : فيكتوريا بلزن يملك 5 نقاط فارقًا على بعد جولتين من نهاية الدوري.

بطل الدوري الأوروبي أو صاحب الصف الثالث في الدوري الفرنسي.