فيفا يُعلن إيقاف باولو غيريرو قائد بيرو وغيابه عن كأس العالم

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية اليوم الإثنين أن باولو غيريرو قائد منتخب بيرو سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل عقب تغليظ عقوبة إيقافه، التي انتهت لتوها، لتعاطيه المنشطات من ستة أشهر إلى 14 شهرًا.

وقالت المحكمة إنه ثبت تعاطي اللاعب للكوكايين عقب تناوله كوبًا من الشاي بعد مباراة بيرو في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى ولو تكن المادة ذات تأثير كبير.

وتم إيقاف اللاعب البالغ عمره 34 عامًا مدة 12 شهرًا بشكل مبدئي بواسطة الاتحاد الدولي (الفيفا) لكن تم تقليصها إلى ستة بعد طعنه ضد القرار. وانتهى هذا الإيقاف قبل عشرة أيام.

لكن المحكمة الرياضية الدولية أيدت اليوم وبشكل جزئي الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي طالبت بفترة إيقاف أطول تتراوح ما بين عام وعامين.

وكان غيريرو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، قدم طعنًا للمحكمة وطالب بإلغاء العقوبة تمامًا.

وخاض غيريرو مباراتين مع فريقه فلامنجو البرازيلي وسجل في خسارة فريقه 3-2 أمام شابكوينسي في الدوري المحلي وذلك في الفترة ما بين انتهاء عقوبة إيقافه الأولى وقرار المحكمة اليوم.

وقبل القرار بوقت قصير نشر اتحاد بيرو للعبة عبر حسابه على تويتر صورة لجيريرو ضمن تشكيلة المنتخب.

وسيمثل غياب غيريرو ضربة قوية لبيرو التي تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما وستتلقى في الدور الأول مع الدنمارك وفرنسا واستراليا.

وسجل غيريرو 32 هدفًا في 83 مباراة ويتمتع بشخصية محبوبة بين زملائه في الفريق.

وذكر اتحاد بيرو في بيان أنه “يأسف وبشدة لمدة العقوبة التي فرضت على لاعبنا باولو جيريرو الذي يمثل نموذجا على حسن التصرف، سنفتقد باولو بدون شك في روسيا لكننا على قناعة بان فريقنا بما يتحلى به من شجاعة وتماسك سيجعل بيرو فخورة بما يقدمه. بغض النظر عن هذه المحنة فان هذا لن يوقف فريقنا”.

وقالت المحكمة في بيان “تقبلنا عدم محاولة اللاعب تعزيز مستويات أدائه عبر تناول مادة محظورة”.

ورغم ذلك ذكرت المحكمة ان جيريرو ارتكب “بعض الأخطاء أو أهمل…حتى ولو لم يكن إهمالًا جسيمًا…حيث كان يتوجب عليه اتخاذ بعض التدابير التي تمنعه من انتهاك قواعد مكافحة المنشطات”.

وأضاف البيان “العقوبة المناسبة ستكون 14 شهرًا على ضوء حجم خطأ جيريرو”.

ويشتهر الشاي الذي يوضع فيه أوراق الكوكايين في دول أمريكا الجنوبية حيث يستخدم لعلاج الأمراض التي يعاني منها المرء جرّاء البقاء في الأماكن المرتفعة عن سطح البحر.