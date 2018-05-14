ميسي وأغويرو وديبالا وهيغواين في قائمة الأرجنتين الأولية لكأس العالم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، اليوم الإثنين، قائمة أولية تضم 35 لاعبًا استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الجاري.

وشهدت القائمة قيادة الرباعي ليونيل ميسي، وسيرغيو أغويرو، وباولو ديبالا، وغونزالو هيغواين للهجوم في العرس العالمي.

وضمت القائمة لحراسة المرمى، سيرخيو روميرو، وويلفريدو كاباييرو، وناهويل جوزمان، وفرانكو أرماني.

وفي الدفاع: جابريل ميركادو، وإدواردو سالفيو، وخافيير ماسكيرانو، ونيكولاس أوتاميندي، وجيرمان بيتزييا، وفيديريكو فازيو، وماركوس روخو، وراميرو موري، ونيكولاس تاجليافيكو، وماركوس أكونيا، وكريستيان أنسالدي.

وفي خط الوسط: مانويل لانزيني، وريكاردو سينتوريون، وماكسيميليانو ميزا، ولوكاس بيجليا، وجيدو بيتزارو، وإنزو بيريز، وإيفر بانيجا، وجيوفاني لوسيلسو، ولياندرو باريديس، ورودريجو باتاجليا، وأنخيل دي ماريا، وكريستيان بافون، وبابلو بيريز.

وفي الهجوم: ديبالا، ودييغو بيروتي، وميسي، وأغويرو، وهيغواين، ولاوتارو مارتينيز، وماورو إيكاردي.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.