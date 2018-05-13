ماذا قال رئيس باريس سان جيرمان عن إمكانية رحيل نيمار إلى ريال مدريد؟

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن النجم البرازيلي نيمار لن يغادر الفريق في الصيف المقبل بنسبة 2000%.

وقال الخليفي بعد الاحتفال بالتتويج الرسمي بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، والذي أفسدته الخسارة أمام رين في ملعب حديقة الأمراء في باريس، مساء السبت: “نعم، أنا متأكد 2000% أن نيمار يرغب في البقاء في الفريق”.

وجاء تصريح رئيس الفريق الباريسي بعد تصريحات لنيمار الذي روج للقميص الجديد للفريق وقال إنه “فخور بحمل قميص باريس سان جيرمان”.

وتصر بضع وسائل إعلام فرنسية وإسبانية وبرازيلية، أن ريال مدريد في طريقه للتعاقد مع النجم البرازيلي في الصيف المقبل، وقد تتم الصفقة بعد نهاية كأس العالم في روسيا مقابل مبلغ قد يصل إلى 300 مليون يورو.

كما رحب عدة لاعبين من ريال مدريد بالنجم البرازيلي في إشارة لموافقة أغلب قادة غرف الملابس على الصفقة.