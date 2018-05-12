جمهور هامبورغ الألماني يشعل المدرجات ويثير الشغب حزنًا على هبوط فريقه (فيديو)

جمهور هامبورغ الألماني يشعل المدرجات ويثير الشغب حزنًا على هبوط فريقه (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أشعل جمهور هامبورغ الألماني مدرجات الفريق وأثار الشغب في مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، قبل إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، بعد أن تأكد هبوط الفريق رسميًا إلى دورى الدرجة الأولى الألمانى، للمرة الأولى في تاريخ البوندزليغا بحلتها الحالية منذ عام 1963.

وفي ملعب “آيميتش آرينا” يوجد ساعة تاريخية يفتخر بها جمهور هامبورغ، لأنها تحتسب عدد السنوات والساعات التي قضاها الفريق في الدوري الألماني دون هبوط في تاريخه، لكن تلك الساعة توقفت الآن بعد الوصول لـ54 عام و190 يوم و23 يوم و8 دقائق و48 ثانية.

وتأكد هبوط نادي هامبورغ للدرجة الثانية في ألمانيا رسميًا، رغم الفوز على بروسيا مونشنغلادبخ بهدفين مقابل هدف.

كان هامبورغ قبل اللقاء بحاجة للفوز على مونشنغلادبخ مع خسارة فولفسبورغ مع كولون.

وفي الدقيقة الـ90 توقف اللقاء، بعدما أشعلت جماهير هامبورغ الشماريخ بكثافة كبيرة في المدرج خلف المرمى، وألقتها في الملعب مع إلقاء بعض المقذوفات الحارقة أيضًا في أرض الملعب، ليضطر فيليكس برايتش حكم اللقاء لإيقاف المباراة.

واستمر التوقف قرابة الثلث ساعة، نزلت فيها قوات الأمن إلى أرض الملعب، ووقفت أمام المدرج منعًا لنزول أي شخص، قبل أن يسيطروا على الموقف مرة أخرى.

حكم اللقاء استأنف اللعب مرة أخرى، قبل أن يطلق صافرته معلنًا عن النهاية بعدها بثوان قليلة، لينتهي مشوار هامبورغ مع الدوري الألماني الممتاز رسميًا.

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