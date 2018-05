جمهور هامبورغ الألماني يشعل المدرجات ويثير الشغب حزنًا على هبوط فريقه (فيديو)

أشعل جمهور هامبورغ الألماني مدرجات الفريق وأثار الشغب في مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، قبل إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، بعد أن تأكد هبوط الفريق رسميًا إلى دورى الدرجة الأولى الألمانى، للمرة الأولى في تاريخ البوندزليغا بحلتها الحالية منذ عام 1963.

وفي ملعب “آيميتش آرينا” يوجد ساعة تاريخية يفتخر بها جمهور هامبورغ، لأنها تحتسب عدد السنوات والساعات التي قضاها الفريق في الدوري الألماني دون هبوط في تاريخه، لكن تلك الساعة توقفت الآن بعد الوصول لـ54 عام و190 يوم و23 يوم و8 دقائق و48 ثانية.

Scenes now at Hamburg, their match is halted in the 90th minute as a section of fans react angrily to the first Bundesliga relegation in the club's history. ???????? pic.twitter.com/01UfRC2cQN

وتأكد هبوط نادي هامبورغ للدرجة الثانية في ألمانيا رسميًا، رغم الفوز على بروسيا مونشنغلادبخ بهدفين مقابل هدف.

كان هامبورغ قبل اللقاء بحاجة للفوز على مونشنغلادبخ مع خسارة فولفسبورغ مع كولون.

Don't know what to say about what's just happened now.

So here goes. Pyro. Game stopped, literally the whole stadium chants: "We are the people of Hamburg, and you're not" towards that section of the north stand #HSVBMG pic.twitter.com/XzXVeg5Cyq

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 12, 2018