رسميًا.. داني ألفيس يغيب عن منتخب البرازيل في كأس العالم

سيغيب المدافع البرازيلي داني ألفيس عن منتخب بلاده في كأس العالم، التي تبدأ بعد نحو شهر في روسيا؛ بسبب الإصابة.

وتعرض ألفيس للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان وليزيريبيي في نهائي كأس فرنسا، الثلاثاء الماضي، وخرج في الدقيقة 86.

ووفقًا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم فإن الفحوصات الطبية أكدت استحالة قدرة داني الفيس على التواجد في كأس العالم.

وبغياب ألفيس فإن مسيرته الدولية تكون أقرب إلى نهايتها مع بلوغه 35 عامًا.

وخاض ألفيس 106 مباريات دولية مع البرازيل منذ انضمامه إليه في أكتوبر 2006 لأول مرة.

وشارك ألفيس مع البرازيل في كأس العالم 2010 و2014، لكنه لم يسجل أي هدف في 9 مباريات، كما لم يترك بصمة واضحة كما فعل مع الأندية التي مثلها كبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.