شاهد.. لاعب يسجل أجمل هدف بالخطأ في مرماه (فيديو)

سجل ستيبا سبيرنغز مهاجم سبارتا روتردام هدفًا رائعًا في مرماه، في مباراة ضمن دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الهولندي، في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وفقد المهاجم كرة في وسط ملعب فريقه وحاول استعادتها، لكن لاعب دوردريشت وضع قدمه ليضطر سبيرنغز (22 عامًا) أن يسدد بقوة الكرة في قدم المدافع، لكنها ذهبت كتسديدة هائلة في شباك فريقه.

الغريب في الأمر، أن الحارس روي كورتشميت لم يستخدم يده في التصدي للكرة؛ اعتقادًا منه أن زميله أعادها له، حتى لا يحتسب الحكم ضده ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، ليترك الكرة تدخل الشباك في غرابة شديدة.

ورغم التعادل 1-1 قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، إلا أن سبارتا عاد للمقدمة بهدف أحرزه روبرت موهرين، في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.