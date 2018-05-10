مشاكل غرف خلع الملابس تمزق باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا ليحكم سيطرته على البطولات المحلية بعد الفوز في بداية الموسم بكأس الأبطال، ثم كأس رابطة الأندية الفرنسية فالدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وأخيرًا كأس فرنسا.

ورغم السيطرة المحلية فالخروج من دور 16 لدوري أبطال أوروبا يعتبر فشلًا للمشروع الكبير للملاك القطريين، وهو ما يدفعهم لتغيير المدرب وإنهاء مسيرة الإسباني أوناي إيمري.

ومنذ التحاق البرازيليين داني ألفيس ونيمار، ظهرت داخل الفريق مجموعة البرازيليين والتي تحاول السيطرة على كل شيء، وبدأت المشاكل مع الأوروغوياني إيدينسون كافاني بشأن ضربات الخطأ وضربات الجزاء، وتم حل المسألة لصالح النجم الجديد نيمار.

ويبدو أن مشاكل البرازيليين متواصلة في الفريق فالدولي الفرنسي أدريان رابيو بدوره عبر عن غضبه من سلوكياتهم، خاصة من سلوك النجم الأول نيمار وهو ما يعمق الهوة بين البرازيليين ومن معهم وباقي اللاعبين.

وأكدت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية أن مشاكل غرف الملابس في باريس سان جيرمان لا تخفيها الألقاب المحققة، وأن نيمار منذ قدومه في الصيف الماضي أحدث فوضى كبيرة وقسم الفريق لمجموعات.

ووجد العميد تياغو سيلفا نفسه بين نارين فهو من جهة عميدًا للجميع ومن جهة أخرى ينتمي لمجموعة البرازيليين، ودافع عن مواطنيه نيمار وألفيس وتياغو موتا الإيطالي الجنسية البرازيلي الأصل.

ويرفض بعض قدماء لاعبي الفريق ومن بينهم النجم السابق والمدرب لويس فيرنانديز منح تياغو موتا فرصة تدريب فريق تحث 19؛ لكونه سيعتزل هذا الصيف وقرر مزاولة مهنة التدريب.

خروج نيمار هذا الصيف نحو ريال مدريد وقدوم مدرب بشخصية قوية قد يعيد الهدوء بعدما فشل باريس سان جيرمان في تحقيق حلمه الأوروبي، رغم صرفه أموالًا طائلة بحسب ذات التقارير.