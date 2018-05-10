تغيير مواعيد العمل في البنوك والمصارف البرازيلية بسبب كأس العالم

سمح البنك المركزي في البرازيل للمصارف المحلية بتغيير مواعيد عملها خلال الأيام التي سيلعب فيها منتخب “السيليساو” ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق منافساتها بروسيا في الـ14 من يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية، فقد ألزم البنك المركزي المصارف بافتتاح أبوابها أمام الجمهور أربع ساعات على الأقل في أيام مباريات المنتخب البرازيلي بالمونديال، وأن يبلغ كل بنك عملاءه بتلك المواعيد قبلها بيومين.

وسمح للمصارف البرازيلية بتقليص فترة عملها أيضًا في حال تأهل منتخب الكناري للأدوار التالية بالبطولة.

ويلعب منتخب السيليساو، الذي يعد من المرشحين للفوز باللقب، مباراته الأولى في كأس العالم أمام سويسرا في الـ17 من يونيو (حزيران)، ثم يواجه كوستاريكا في الـ22 من الشهر نفسه، وبعدها بخمسة أيام ينهي دور المجموعات بلقاء صربيا.