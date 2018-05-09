باريس سان جيرمان يكشف موقف داني ألفيس من المشاركة في كأس العالم

أصدر باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بيانًا بشأن الحالة الصحية لمدافعه البرازيلي داني ألفيس، عقب إصابته في نهائي الكأس المحلية، يوم الثلاثاء، بالقول: إن اللاعب سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع قبل تشخيص حالته مجددًا.

وعانى باريس سان جيرمان قبل أن يتغلب على منافسه الشجاع ليزيربييه المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، ليفوز 2-صفر ويحرز لقب كأس فرنسا محققًا الثلاثية المحلية هذا الموسم.

وبدا أن الدولي البرازيلي أصيب في ركبته في الشوط الثاني، لكنه ظل في الملعب قبل أن يتم استبداله في المراحل الأخيرة من اللقاء.

وثارت شكوك بشأن غيابه عن كأس العالم الشهر المقبل، لكن النادي الباريسي قال في موقعه على الإنترنت: “أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم حدوث تفكك في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع التواء الأمامي الخارجي”.

وأضاف البيان:” تتطلب حالته ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من الرعاية، قبل إعادة تقييم الحاجة إلى العلاج الجراحي من عدمه”.

ويرجح هذا البيان غياب اللاعب عن البطولة التي يحمل البرازيليون لقبها بخمس بطولات، حيث قد يحتاج اللاعب لتدخل جراحي أو على أقل تقدير سيحتاج مدة أطول من العلاج بعد الأسابيع الثلاثة.

وأصبح ألفيس أكثر لاعبي العالم في التاريخ تتويجًا بالبطولات برصيد 38 بطولة، متفوقًا على مواطنه ولاعب سان جيرمان السابق ماكسويل الوصيف برصيد 37 بطولة.

وكان ألفيس متساويًا مع مواطنه برصيد 37 بطولة لكل منهما، قبل أن يحرز بطولة كأس فرنسا وينفرد بالصدارة.

ونجح ألفيس في حصد 3 بطولات محلية مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، الدوري والكأس وكأس الرابطة الفرنسية.

وحصد ألفيس 28 بطولة في إسبانيا عندما كان لاعبًا لبرشلونة، و4 في فرنسا مع سان جيرمان، و3 مع منتخب البرازيل و2 في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وبطولة مع منتخب البرازيل للشباب.