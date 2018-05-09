هاينكس يستبعد مانويل نوير من مواجهتي شتوتغارت ونهائي كأس ألمانيا

قال يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، إن مانويل نوير لن يلعب في نهائي كأس ألمانيا، حيث يسابق حارس منتخب ألمانيا الزمن، للتعافي من إصابة طويلة في القدم، للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل في روسيا.

وتعرض نوير، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، لكسر بالقدم في سبتمبر أيلول الماضي، ولم يلعب من وقتها، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.

وسيغيب نوير عن آخر مباراة لفريقه في دوري الدرجة الأولى الألماني، عندما يلاقي شتوتغارت يوم السبت، وكذلك عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا، في وقت لاحق هذا الشهر.

وعاد نوير مؤخرًا إلى التدريبات، لكنه حصل على راحة جديدة لعدة أيام.

وأبلغ هاينكس مجلة كيكر الرياضية: “لن يلعب مانويل أمام شتوتغارت، وكذلك في نهائي الكأس”.

وإذا تم اختياره ضمن تشكيلة ألمانيا المبدئية لكأس العالم في 15 مايو أيار، سيكون أمام نوير خوض مباراتين وديتين فقط أمام النمسا والسعودية، استعدادًا للنهائيات المقررة في 14 يونيو حزيران.

وأوقعت القرعة ألمانيا في المجموعة السادسة مع المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.