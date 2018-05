هل يغيب داني ألفيس عن البرازيل في كأس العالم بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا؟

أصبحت مشاركة داني ألفيس، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، في كأس العالم روسيا 2018، محل شك كبير، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليزيربيي، أمس الثلاثاء، في نهائي كأس فرنسا.

وذكرت محطة “سبورت إنتراتيفو”، البرازيلية أن التشخيص المبدئي للإصابة، كان سلبيًا، استنادًا للمعلومات التي كشفها مقربون من اللاعب.

وشددت على أن رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أعرب عن تخوفه من قوة الإصابة، بعد أن تواصل بنفسه مع أطباء سان جيرمان، لمعرفة حالة ألفيس.

ألفيس غادر ملعب المباراة قبل النهاية بخمس دقائق، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، والتي توج خلالها الفريق الباريسي بلقب البطولة ليضيفها إلى لقبى الدوري وكأس الرابطة الفرنسية.

Dani Alves has won 38 trophies in his senior career:

???? 23 for Barcelona ????????

???? 5 for Sevilla ????????

???? 4 for PSG ????????

???? 3 for Brazil ????????

???? 2 for Juventus ????????

???? 1 for Bahia ????????

One of the most decorated players ever. pic.twitter.com/MicvY1ejL6

