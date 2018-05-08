باريس سان جيرمان يُتوّج بلقب كأس فرنسا للمرة 12 على حساب ليزيربيي (فيديو)

توّج فريق باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، بلقب بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي و12 في تاريخه، بعد تغلبه على ليزيربيي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة باريس وحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أحرز هدفي فريق العاصمة الفرنسية، الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والأوروغواياني أدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و74 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لكيليان مبابي لاعب سان جيرمان في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو والتي احتسبها الحكم لمسة يد على البرازيلي ماركينيوس قبل أن تصل لمبابي.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخ الأربع الأخيرة للبطولة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 12 لقبًا.