إيمري يتطلع للفوز بكأس فرنسا مع توديع باريس سان جيرمان

لن تؤدي مواجهة ليزيربييه المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في نهائي الكأس المحلية غدًا الثلاثاء لمنح باريس سان جيرمان فرصة تعزيز هيمنته على الكرة المحلية فحسب؛ لكنها ستمثل الأمل الأخير للمدرب أوناي إيمري للرحيل عن الفريق وهو يرتدي ثوب الانتصار.

ولن يفضل إيمري، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، أي شيء أكثر من تحقيق الثلاثية المحلية بعد أن فاز سان جيرمان بالفعل بلقبي دوري الدرجة الاولى وكأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.

وحثّ إيمري القادم من إقليم الباسك، والذي قاد إشبيلية لـ 3 ألقاب متتالية للدوري الأوروبي قبل أن يتعاقد مع سان جيرمان في 2016، اللاعبين على عدم الشعور بالرضا عن الذات أمام فريق لا يملك اي شيء يخسره على استاد فرنسا.

وقال إيمري الذي يأمل في انتزاع فريقه للقب كأس فرنسا للمرة 12، وهو ما يعزز من رقمه القياسي، خلال مؤتمر صحفي: “نعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى. نقيم أداء منافسينا ونخوض بعض التدريبات الجادة”.

“اللاعبون في غاية الاحترافية وهم يدركون الآن أنها مباراة ليست مثل أي لقاء آخر. انها المباراة النهائية. كافة اللاعبين يمتلكون الحافز”.

ويجب أن يخوض إيمري اللقاء مفتقرًا لخدمات المصاب نيمار وماركو فيراتي، الذي انتهى موسمه المحلي بسبب الاصابة، في النهائي أيضًا.

ويبدو ستيفان ماسالا مدرب ليزيربييه، الذي يخطط لاستخدام مهاراته الخططية لإحداث مفاجأة، أكثر تركيزًا على ما تعنيه المباراة للكرة الفرنسية من اهتمامه بنتيجة اللقاء.

وقال ماسالا عقب فحصه لجنبات استاد فرنسا: “في نهائي مثل هذا فإننا سنرى الكرة مع لاعبين يعدون ضمن الأفضل في العالم ويلعبون في باريس سان جيرمان في مواجهة هواة يمتلكون الكثير من الشجاعة والتلاحم على الجانب الآخر من الملعب”.

وقد يمثل الحافز السلاح الأفضل بالنسبة لليزيربييه في ظل مواجهته لتشكيلة تبلغ قيمتها 540 مليون يورو مقارنة بالتشكيلة المتواضعة له والبالغ قيمتها مليوني يورو.