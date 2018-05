إصابة مروعة لحارس مرمى ملبورن الأسترالي تحوله إلى “مومياء” (فيديو وصور)

تعرض لورانس توماس، حارس مرمى فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي، لإصابة قوية، خلال مواجهة نيوكاسل جيتس، في المباراة النهائية، يوم السبت، والتي توج على إثرها فريقه باللقب الرابع في البطولة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ذا صن”، الحارس وهو يحاول التقاط إحدى الكرات العالية فيتدخل معه، روي أودونوفان، مهاجم جيتس بقوة بالحذاء، ليسقط الحارس على الأرض مصابًا بشدة، وقام الجهاز الطبي بعلاجه بطريقة غريبة، حيث أظهرته الضمادات التي وضعت حول وجهه وكأنه “مومياء فرعونية”.

وأنهى توماس، أفضل لاعب في المباراة، اللقاء بضمادة على رأسه؛ بعد التحام قوي مع أودونوفان في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل المهاجم الأيرلندي على بطاقة حمراء مباشرة.

Roy O'Donovan sent off for the worst tackle in A-League history, crashing his studs into Lawrence Thomas's jaw. Newcastle lose the final in disgrace. #ALeagueGF pic.twitter.com/fHHFfIDhvY

