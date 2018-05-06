بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي وينهي هيمنة بنفيكا

توج بورتو بلقب دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم في موسمه الأول مع المدرب سيرجيو كونسيساو، يوم السبت، بعدما استفاد من تعادل دون أهداف بين سبورتنغ وبنفيكا قضى على فرص الفريقين في نيل اللقب.

وبهذه النتيجة أصبح سبورتنغ وبنفيكا على بعد أربع نقاط من الصدارة مع تبقي مباراة واحدة لهما بالمسابقة، لينهي بورتو هيمنة بنفيكا على اللقب خلال أربعة مواسم متتالية.

وسدد رافا سيلفا لاعب وسط بنفيكا في إطار المرمى مرتين خلال الشوط الأول ضمن مساعي فريق “النسور” للإبقاء على أمله في تمديد المنافسة لأسبوع آخر.

وكانت الأجواء مشتعلة في استاد الفالادي وتوقف اللعب بعد ثلاث دقائق بسبب إلقاء ألعاب نارية في منطقة الجزاء أمام مرمى روي باتريسيو حارس سبورتنج.

كما توقف اللعب في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة فنية في كاميرا تلفزيونية هوائية.

ويملك بورتو، الذي يستضيف فيرينسي، يوم الأحد، 82 نقطة من 32 مباراة مقابل 78 لبنفيكا وسبورتنغ وهذا هو لقبه رقم 28 في المسابقة والأول منذ 2013.