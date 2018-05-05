نيمار يبدأ مشوار تأهيله مع باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

ظهر النجم البرازيلي نيمار، اليوم السبت، في تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي نشر صورًا تظهر قيام أغلى لاعب كرة قدم في العالم بتمارين بدنية للجسم والقدمين باستخدام أثقال.

ويأتي ذلك غداة عودة الدولي البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية، قادمًا من البرازيل حيث أجرى في مطلع آذار/مارس الماضي عملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى.

وأظهرت الصور التي نشرها النادي عبر حسابه على موقع “تويتر”، نيمار وهو يقوم بتمارين عضلية للرجلين، ورفع بعض الأثقال، إضافة إلى السير حافي القدمين في مساحة رملية تخصص للعائدين من الإصابة، وتساهم في تقوية عضلات الرجلين بعد الغياب عن المنافسة فترة طويلة.

ويأمل نيمار في أن يكون جاهزًا لخوض غمار كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والمقامة في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

????????@NeymarJr a poursuivi son travail spécifique au Centre Ooredoo. pic.twitter.com/lf1XtaiL5a — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 5, 2018

ومن غير المتوقع أن يعاود نيمار الدفاع عن ألوان ناديه قبل نهاية الموسم، ويلتقي سان جيرمان فريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا، يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يكون اللاعب البرازيلي حاضرًا في مدرجات ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية.

وفي 12 أيار/مايو، يحتفل سان جيرمان رسميًا بتتويجه بلقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، عندما يستضيف رين في آخر مباراة له هذا الموسم على ملعبه “بارك دي برانس”، علمًا أن آخر مباراة له في الدوري ستكون في 19 أيار/مايو أمام مضيفه كاين.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي البروفسور رودريجو لاسمر، الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، قد شدد على أن الهدف هو أن يكون اللاعب “جاهزًا بنسبة مئة بالمئة” للالتحاق بالمنتخب عندما يبدأ معسكره التدريبي الأخير قبل المونديال في 21 أيار/مايو.

Vous le reconnaissez ? ????@neymarjr est de retour au Centre Ooredoo ???? pic.twitter.com/LDa0e62Lmi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 5, 2018

على صعيد آخر، تواصلت التقارير الصحافية بشأن مستقبل اللاعب الذي انضم في صيف 2017 إلى سان جيرمان قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 ميلون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية السبت على صفحتها الأولى صورة لعناق بين نيمار ونجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو على هامش مباراة سابقة بين فريقيهما، قائلة إن نيمار يرغب “أن يلعب مع” رونالدو في مدريد.