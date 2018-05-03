إبراهيموفيتش رفض عرضًا صينيًا بـ100 مليون يورو لأنه “لا يكفي”

كشف النجم زلاتان إبراهيموفيتش عن رفضه عرضًا للعب في الدوري الصيني بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني، بداعي أن المقابل المادي لم يكن كافيًا.

وانضم المهاجم السويدي البالغ عمره 36 عامًا إلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في مارس/آذار الماضي، بعد 18 شهرًا قضاها في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة مع شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية ردًا على سؤال بشأن تلقيه عرضًا من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز بقيمة 100 مليون يورو، أجاب إبرا بالقول: “نعم.. تلقيت العديد من العروض كان أحدها من الصين ورفضتها؛ لأني كنت حددت وجهتي باللعب في لوس أنجليس غالاكسي”.

وعن أسباب رفضه هذا العرض قال مهاجم يوفنتوس وبرشلونة السابق: “المال ليس مهمًا بالنسبة لي”، وأضاف مبتسمًا: “الكثير من المال أمر مهم لكن العرض الصيني لم يكن كافيًا”.

ويبدو أن إبراهيموفيتش اتخذ القرار الصحيح باللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث تألق بشدة في ظهوره الأول مع الفريق، حيث سجل هدفين خلال 19 دقيقة وقاد غالاكسي للفوز 4-3 على جاره لوس أنغليس إف.سي، بينما خسر فريقه في المرة الثانية 2-صفر أمام كانساس سيتي.