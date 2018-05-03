باولو غويريو قائد منتخب بيرو يمثل أمام المحكمة الرياضية للطعن على قرار إيقافه

مثُل قائد منتخب بيرو لكرة القدم باولو غويريو أمام المحكمة الرياضية اليوم الخميس للطعن ضد قرار بإيقافه ستة أشهر بتهمة تعاطي منشطات والدفاع عن نفسه ضد طلب بتغليظ عقوبة الإيقاف.

وفي حال استمرت العقوبة الحالية، سيتمكن اللاعب من المشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين، لكنه قد يحرم من المشاركة إذا قبلت المحكمة طلبًا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتغليظ العقوبة.

وتأهلت بيرو لكأس العالم للمرة الأولى في 36 عامًا، وستلعب في المجموعة الثالثة أمام فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وانتظر نحو 12 مشجعًا من بيرو أمام مقر المحكمة لدى وصول غويريو، الذي يلعب في صفوف فلامنغو البرازيلي، لحضور جلسة الاستماع اليوم الخميس.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غويريو (34 عامًا) في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد سقوطه في اختبار للمنشطات عقب تعادل بيرو بدون أهداف مع الأرجنتين بتصفيات كأس العالم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقلّص الفيفا الإيقاف إلى ستة أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعود غويريو للملاعب في مباراة مع فريقه أمام إنترناسيونال في الدوري المحلي يوم الأحد المقبل.

ويسعى غويريو، الذي يقول إن سبب النتيجة الإيجابية في الفحص الذي خضع له هو تلوث الطعام، إلى إلغاء الإيقاف بصورة كاملة في حين ترغب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في زيادة مدة الإيقاف لتصل إلى عامين.

ولم يرد بعد تعليق فوري من المحكمة بشأن موعد صدور القرار.

وسجّل غويريو 32 هدفًا لمنتخب بلاده وساعده في احتلال المركز الثالث بكأس كوبا أمريكا 2011 و2015، وحصل في كليهما على لقب هداف البطولة.