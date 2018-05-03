الإصابة تحرم باريس سان جيرمان من فيراتي حتى نهاية الموسم

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس إن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيغيب لنهاية الموسم الحالي لإصابته في الفخذ وسيغيب عن نهائي الكأس المحلية.

وقال سان جيرمان في بيان إن “ماركو فيراتي خضع لعملية جراحية في أوتار العضلة الضامة”.

وأضاف النادي الفرنسي أن الدولي الإيطالي، الذي عانى من إصابات عدة في أعلى الفخذ في الماضي، سيكون لائقًا لبداية الموسم المقبل 2018-2019 مع الفريق الباريسي.

وسيلتقي باريس سان جيرمان، الذي حسم لقب الدوري المحلي بالفعل، مع ليزيربييه أحد أندية الدرجة الثالثة في نهائي الكأس يوم الثلاثاء المقبل.