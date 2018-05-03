اتحاد بطولات الدوري الأوروبية يعارض خطط إنفانتينو لإقامة بطولات جديدة

قالت المنظمة التي تمثل بطولات الدوري الأوروبية لكرة القدم إنها “تعارض بشدة” خطط غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة بطولتين جديدتين.

وقالت رابطة البطولات الأوروبية إنها ضد تغيير شكل كأس العالم للأندية وإقامة دوري الأمم الجديد في أول معارضة علنية لخطط إنفانتينو، الذي يقول إنها تحظى بدعم كونسورتيوم دولي من المستثمرين لكن لم يكشف عن هويته.

وقال لارس-كريستر أولسون رئيس رابطة بطولات الدوري الأوروبية: “هذه العملية تذكرني بالطريقة التي كان يعمل بها ‭’‬افيفا القديم‭’‬ والتي اعتقدت أننا تجاوزناها. ما رأيناه هو افتقار واضح للتشاور والشفافية وتلاعب متعمد بهيكل اتخاذ القرار في الفيفا في تقديم هذه المقترحات.

“تقديم خطة طويلة الأمد مدتها 12 عامًا في وجود العديد من الأمور المجهولة والافتقار للمعلومات يزيد من تعقيد الأمور”.