صلاح أشهر من بازل مثل ميسي ورونالدو

صرحت صحيفة بليك السويسرية أن الدولي المصري محمد صلاح بات أشهر من نادي بازل الذي يلعب له منذ عام ونصف.

ونشرت الصحيفة تقريراً أكدت فيه أن صلاح منح بازل جماهيرية كبيرة جداً في المنطقة العربية ومصر بالذات، وهو ما وضح من خلال صفحة النادي على الفيس بوك.

ووفقاً لـ"بليك" فإن صفحة بازل على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك" التي وصلت إلى 320 ألف معجب، من بينهم 124 ألف من مصر وحدها، وهي نسبة تضاعف معجبي النادي على الفيس بوك من سويسرا اللذين يصل عددهم إلى 61 ألف فقط.

يذكر أن أفضل لاعبي كرة في السنوات الاخيرة ميسي ورونالدو هما فقط من تزيد شعبيتهم عبر كل دول العالم شعبية الأندية التي يلعبون لها.