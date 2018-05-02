والدة جيمس رودريغيز تهاجم ريال مدريد بعد إقصاء بايرن ميونخ

أشعلت بيلار روبيو، والدة جيمس رودريغيز، لاعب وسط بايرن ميونخ الحالي وريال مدريد السابق، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة انتقدت خلالها عدم احتساب الحكم 4 ركلات لصالح النادي البافاري ضد ريال مدريد، خلال مباراتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعترف مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، بأنه كان محظوظًا في عدم احتساب ركلة جزاء ضده، خلال التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في إستاد سانتياغو برنابيو، وهو ما ساعد حامل اللقب على التأهل إلى النهائي بفوزه 4-3 في النتيجة الإجمالية، يوم الثلاثاء.

Cada vez que veo esa repetición me da una piedra ???????? — PILAR RUBIO GOMEZ (@MARJAJUA) May 1, 2018

وأوقف المدافع البرازيلي تسديدة يوشوا كيميش بذراعه داخل منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، لكن الحكم التركي جونيت شاكير احتسب ركلة ركنية.

وانتقدت روبيو الحكم التركي بشدة، قائلة على “تويتر”: “إذا لم تكن لمسة يد فماذا تكون؟”، وأبدت غضبها من ريال مدريد الذي وصفته بأنه يقدم الحد الأدنى من كرة القدم، لكنها أشادت بالحارس كيلور نافاس، معتبرة أن دوره كبير في تأهل فريقه إلى النهائي الثالث على التوالي والرابع في آخر خمس سنوات.

وفاز بايرن بدوري الأبطال لآخر مرة عام 2013، تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس، لكنه سقط في الدور قبل النهائي أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، وخسر أمام منافس إسباني في كل مرة.