كل ما تريد معرفته عن تحديث بطولة كأس العالم للعبة FIFA 18

أعلنت شركة Electronic Arts، رسميًا، أنها ستصدر تحديثًا جديدًا للعبة FIFA 18 يضم بطولة كأس العالم 2018.

ووفقًا للشركة فإن بطولة كأس العالم ستضم الـ 32 منتخبًا الذين تأهلوا بالإضافة إلى ملاعب جديدة، ويمكن للمستخدم أن يلعب في بطولة العالم كاملة ويفوز باللقب بفريقه المفضل.

كما يمكنه أيضًا أن يصنع بطولة كأس عالم خاصة به ويلعب بفريق من اختياره حتى إذا لم يتأهل في البطولة الحقيقية وأيضًا سيتمكن من تحديد القرعة بين الفرق.

إضافة إلى ذلك يمكن بعد تحديث كأس العالم للعبة FIFA 18 سيصدر على كل المنصات، الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch يوم 29 مايو وإذا كنت تمتلك اللعبة على الهواتف الذكية فسيصدر لها يوم 6 يونيو 2018.

ولن يتم إصدار تحديث كأس العالم في لعبة FIFA 18 على منصات الجيل القديم (PlayStation 3 وXbox 360).